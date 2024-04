Irã lança drones e mísseis para atacar Israel e escala tensão no Oriente Médio

Governo israelense anunciou o fechamento de seu espaço aéreo e destacou que terá apoio dos Estados Unidos; ofensiva iraniana é uma resposta ao bombardeio contra seu consulado em Damasco

ATTA KENARE/AFP Iranianos caminham ao lado de um cartaz anti-Israel em Teerã



O Irã realizou neste sábado (13) uma escalada significativa em seu conflito com Israel ao lançar um ataque com drones e mísseis, conforme confirmado pelo exército israelense. Os objetos voadores, que levam horas para atingir seus alvos, foram detectados pelas forças de defesa de Israel. Sirenes nas áreas afetadas foram ativadas, e o sistema de defesa do país hebreu entrou em alerta máximo, com aeronaves já posicionadas. Segundo o exército de Israel, mais de cem drones foram lançados de Teerã em direção ao território israelense e uma nova onda nas próximas horas não está descartada. Tanto o Iraque quanto a Jordânia fecharam seu espaço aéreo em resposta a esses acontecimentos. O governo dos Estados Unidos prevê que o ataque durará “várias horas”. A televisão estatal iraniana confirmou o ataque durante a madrugada (noite de sábado no Brasil). “Em resposta aos numerosos crimes cometidos pelo regime sionista, incluindo o ataque à seção consular da embaixada da República Islâmica do Irã em Damasco e o martírio de um grupo de comandantes e assessores militares de nosso país na Síria, a força aérea da Força Aeroespacial do Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica disparou dezenas de mísseis e drones contra alvos específicos dentro dos territórios ocupados”.

A tensão entre os dois países se intensificou após o Irã prometer retaliações pelo bombardeio contra seu consulado em Damasco, que resultou na morte de sete membros da Guarda Revolucionária, incluindo dois generais. Além disso, Teerã apreendeu neste sábado um navio de carga português no Estreito de Hormuz, alegando ligação com Israel. Essa ação contribui para a escalada de tensões, levando a advertências de vários países para que seus cidadãos evitem viajar para a região. O governo iraniano já havia alertado os Estados Unidos sobre uma possível retaliação. O presidente americano Joe Biden já avisou que ficará do lado de Israel se houver um ataque iraniano, prometendo também retaliar o Irã. Navios dos EUA estão de prontidão. O mandatário interrompeu uma viagem de fim de semana a Delaware para retornar à Casa Branca a fim de realizar consultas urgentes sobre a crescente tensão no Oriente Médio.

Diante da ameaça, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu enfatizou que Israel está preparado para um ataque do Irã. Em um discurso televisionado, o premiê declarou que seu país está “pronto para qualquer cenário, seja defensivo ou ofensivo”. Ele também destacou o apoio dos Estados Unidos e de outras nações aliadas nessa conjuntura. Segundo Netanyahu, as forças armadas israelenses e americanas trabalham em conjunto para interceptar os drones. O país anunciou que seu espaço aéreo será fechado a partir das 18h30 (de Brasília).

*Com informações da AFP