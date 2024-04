Netanyahu convoca reunião de emergência do gabinete de guerra de Israel após ataque do Irã

Primeiro-ministro assegura que seu país está pronto para lidar com qualquer cenário, seja defensivo ou ofensivo

EFE/Ariel Hermoni/Imod Foto cedida pelo Ministério de Defesa israelense da reunião de emergência do Gabinete de Guerra do país



O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião de emergência do gabinete de guerra do país após um ataque com drones realizado pelo Irã. A ação foi anunciada neste sábado (13) e visa discutir medidas a serem tomadas em resposta à agressão. A tensão entre os dois países se intensificou após o o governo iraniano prometer retaliações pelo bombardeio contra seu consulado em Damasco, que resultou na morte de sete membros da Guarda Revolucionária, incluindo dois generais. A convocação do gabinete de guerra ocorre em meio a crescentes tensões entre Israel e o Irã. Mais cedo, Netanyahu afirmou que Israel estava preparado para enfrentar qualquer ataque direto do Irã. Ele enfatizou a prontidão do país para lidar com qualquer cenário, seja defensivo ou ofensivo, e destacou o apoio dos Estados Unidos e de outras nações aliadas.

*Com informações da AFP