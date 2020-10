Estados Unidos registram número recorde em votação antecipada

De acordo com o Projeto eleitoral, 20 milhões de eleitores já votaram até esta sexta-feira; número é três vezes maior do que o registrado no mesmo período em 2016

EFE/EPA/SHAWN THEW Parte dos eleitores americanos já começou a votar para as eleições presidenciais de 3 de novembro



A eleição presidencial de 3 de novembro tem mexido com os ânimos dos americanos, que já começaram a votar. De acordo com o Projeto Eleitoral dos Estados Unidos, quase 20 milhões de eleitores já votaram até a manhã desta sexta-feira, 16, pessoalmente ou por correio. O número supera os registrados na eleição de 2016, quando no mesmo período, apenas 6 milhões de votos tinham sido contabilizados. A teoria dos especialistas é que, devido à pandemia da Covid-19, os americanos buscaram alternativas para o dia da eleição.

Segundo a BBC News, relatórios indicam que a maioria dos eleitores que se anteciparam à votação é democrata – com grande participação de mulheres e negros – motivados pela ‘aversão’ ao então presidente Donald Trump. As filas têm sido longas para a votação, tendo eleitores que enfrentaram 11 horas de espera. Ainda de acordo com a publicação, o estado do Texas registrou recorde de votação por correio na última terça-feira, 13, e o estado da Geórgia registrou 126.876 na segunda-feira, 12, um recorde estadual. Os número também foram elevados em Ohio, com mais de 2,4 milhões de votos por correio, o dobro do registrado em 2016.