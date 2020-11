Estados Unidos superam a marca de 11 milhões de casos de Covid-19

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, país já soma 246 mil mortes

Justin Lane/EFE Estados Unidos tem mais de 246 mil mortes pela doença



Os Estados Unidos superaram neste domingo, 15, a marca de 11 milhões de casos confirmados de Covid-19, entre eles mais de 246 mil mortes, de acordo com a contagem feita de forma independente pela Universidade Johns Hopkins. O balanço divulgado indica que o país mais afetado pela pandemia já reportou 11.000.984 contágios e 246.006 mortes. De acordo com os números da universidade, Nova York continua sendo o estado com o maior número de mortes pelo novo coronavírus nos EUA, com 34.016, seguido por Texas (19.918) e Flórida (18.257).

Em número de casos, o estado americano mais impactado é o Texas, com 1.055.508 contágios, à frente da Califórnia, com 1.027.509, e da Flórida, con 875.095. Na última semana, os EUA registraram recordes diários de novos casos da doença, com um número inédito de 187.095 contágios na sexta-feira. Apesar deste aumento, o principal epidemiologista da Casa Branca, Anthony Fauci, descartou a imposição de um confinamento nacional, em entrevista concedida à “CNN” neste domingo.

*Com informações da EFE