Estados Unidos superam marca de 23 milhões de casos de Covid-19

Até o momento, os EUA são o país com mais infectados e mortes causadas pela doença

Justin Lane/EFE A Califórnia é o estado com mais casos enquanto Nova York lidera a lista de mais vítimas fatais



Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quarta-feira, 13, a marca de 23 milhões de casos de Covid-19 registrados desde o começo da pandemia, com 23.047.409, e têm um total de 384.277 mortes causadas pela doença. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço da pandemia ao redor do mundo. Nova York é o estado com mais mortes por Covid-19 nos EUA, com 40.192, seguido por Texas (31.272), Califórnia (31.258), Flórida (23.396), Nova Jersey (20.161), Illinois (19.617), Pensilvânia (18.412), Michigan (14.336), Massachusetts (13.359) e Geórgia (11.803). Em número de casos, a Califórnia lidera, com 2.822.363, seguida por Texas (2.039.114), Flórida (1.517.472), Nova York (1.179.266) e Illinois (1.046.030).

*Com informações da EFE