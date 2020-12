Estados Unidos superam marca de 300 mil mortes por Covid-19

O país também lidera o ranking de casos registrados desde o início da pandemia, com 16.420.309 infecções

Justin Lane/EFE Segundo universidade, país lidera o ranking de mortes causadas pela doença.



Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 300 mil mortes causadas pela Covid-19. A informação foi obtida através de dados da Universidade Johns Hopkins, que monitora o avanço da doença ao redor do mundo. Segundo a instituição, os EUA contabilizavam 300.420 mortos pela doença, sendo o país com mais vítimas fatais. Tal número foi atingido após semanas de forte aumento no número de óbitos, fazendo com que vários estados voltassem a adotar medidas de isolamento. O país também lidera o ranking de casos registrados desde o início da pandemia, com 16.420.309 infecções.

O número recorde foi atingido no mesmo dia em que a campanha de vacinação contra a Covid-19 começou no país. Cerca de 2,9 milhões de doses foram enviadas para 600 pontos em todos os estados do país, que vem registrando uma média de 200 mil casos por dia. Existe a expectativa que, além da vacina da Pfizer, os imunizantes da Moderna, da Johnson & Johnson e da AstraZeneca sejam aprovados em breve.

*Com informações da EFE