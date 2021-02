Estados Unidos tiveram crescimento de 4,1% no PIB no último trimestre de 2020

De acordo com o relatório, o aumento se deu graças às exportações e aos investimentos, além de uma diminuição das despesas governamentais

EFE/EPA/JUSTIN LANE A contração da economia dos Estados Unidos em 2020 foi a maior desde a Segunda Guerra Mundial



Nos últimos três meses de 2020, os Estados Unidos registraram um crescimento de 4,1% no Produto Interno Bruto (PIB) em comparação com o mesmo período do ano anterior. A projeção foi divulgada nesta quinta-feira, 25, pelo Escritório de Análises Econômicas, que aumentou um décimo percentual no cálculo preliminar que havia sido feito sobre o 4º trimestre. O resultado de todo 2020, no entanto, não sofreu alterações: ao longo do ano passado, a mais importante economia do mundo teve altos e baixos devido à pandemia do novo coronavírus. O PIB caiu em uma taxa anualizada de 5% no primeiro trimestre, despencou 31,4% no segundo, e se recuperou entre julho e setembro em 33,4%.

A contração anual da atividade econômica norte-americana de 3,5% foi a maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e sucedeu uma descida do PIB de 2,2% em 2019. O crescimento do índice entre outubro e dezembro se deveu aos aumentos nas exportações, ao investimento fixo não residencial e ao investimento em inventários privados, compensado em parte pela diminuição despesas governamentais, acrescentou o relatório do Escritório de Análises Econômicas. “(O informe) reflete tanto a continuada recuperação econômica, depois das profundas quedas da primeira metade do ano, como o impacto continuado da pandemia, incluindo as novas restrições e paralisação de atividades”, conclui.

*Com informações da EFE