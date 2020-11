Estados Unidos ultrapassam 250 mil mortes por Covid-19

Levantamento foi divulgado pela Universidade Johns Hopkins que também apontou mais de 11 milhões de norte-americanos foram infectados durante a pandemia

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH País lidera casos de coronavírus no mundo



Os Estados Unidos ultrapassaram nesta quarta-feira, 18, a marca das 250 mil mortes pelo novo coronavírus. O levantamento é divulgado pela Universidade Johns Hopkins, que além das 250.029 mortes apontou 11.492.593 infecções pela doença no país. A marca foi atingida no dia em que o mundo teve um novo recorde diário de mortes pela doença, com 10,5 mil óbitos. No país, segundo os dados da universidade, Nova York é o estado com o maior número de mortes, com 34,1 mil casos, seguido do Texas, com 20,1 mil, Califórnia, com 18,4 mil e Flórida, com 17,7 mil.

O país, com 328 milhões de habitantes, lidera os casos de óbitos e infecções no mundo, com 18,5% de todas as mortes do planeta desde o início da pandemia e mais de 20% das infecções. Ele é seguido pela Índia, que tem 8,9 milhões e 131 mil mortes e pelo Brasil, com 5,9 mil infecções e 167,4 mil mortes. Os estados brasileiros somaram 34 mil novos casos e 756 novas mortes no último dia, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No país, São Paulo lidera o número de infecções e mortes, com 1,1 milhão casos e 40,9 mil óbitos.