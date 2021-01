Estados Unidos ultrapassam marca de 21 milhões de casos da Covid-19

De acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins, o número de mortes no país chega a 357.067

EFE / EPA / CJ GUNTHER Estados Unidos passam dos 21 milhões de casos da Covid-19



Os Estados Unidos ultrapassaram nesta terça-feira, 05, a marca de 21 milhões de casos de coronavírus desde o começo da pandemia, totalizando 21.036.174. De acordo com a contagem independente feita pela Universidade Johns Hopkins, o número de mortes no país pela Covid-19 já é de 357.067. Somente entre as 20h (horário local, 22h horário de Brasília) de ontem para hoje, foram relatados 3.936 óbitos e 250.173 casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Embora o número de novas mortes exceda o recorde anterior, que era de 3.725, ainda não está claro se todas elas tenham ocorrido nas últimas 24 horas.

Nova York é o estado com mais mortes pela doença nos Estados Unidos, com 38.743, seguido por Texas (28.797), Califórnia (27.281), Flórida (22.188), Nova Jersey (19.382), Illinois (18.562), Pensilvânia (16.536), Michigan (13.608), Massachusetts (12.734) e Geórgia (11.072). Em número de casos, a Califórnia lidera com 2.492.457, seguida por Texas (1.858.611), Flórida (1.392.123), Nova York (1.048.281) e Illinois (991.719).

*Com informações da EFE