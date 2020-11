‘Estamos no caminho de vencer a eleição’, diz Joe Biden em último discurso para apoiadores

Candidato democrata mostrou otimismo com a contagem dos votos para a presidência dos Estados Unidos

EFE / EPA / JIM LO SCALZO Joe Biden em discurso



O candidato do partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, fez seu último discurso para os eleitores em Delaware, num palco montado para recepcionar alguns apoiadores para comemorar a vitória. Com a apuração ainda em curso e com 223 delegados contra 174 de Donald Trump, Biden disse estar esperançoso com resultados da Pensilvânia e Geórgia que ainda não foram computados por completo e disse aos eleitores que vai vencer. “Não sabíamos que iríamos para a manhã seguinte. Estamos nos sentindo bem. Estou aqui para dizer que estamos no caminho de vencer a eleição, acreditamos nisso. Temos que ser pacientes até que a contagem dos votos termine, até que cada voto seja contado”, disse o candidato democrata.

“Achamos que já vencemos no Arizona e achamos que estamos bem em Minnessota e ainda estamos lutando na Geórgia, e depois que contarmos os votos na Pensilvânia, vamos vencer lá. Nós podemos conhecer o resultado até amanhã de manhã. Não cabe a mim ou Donald Trump se declarar vencedor, a decisão é do povo americano”, disse animado. Joe Biden também agradeceu o apoio dos eleitores que enfrentaram o frio para ouvir seu discurso. “Quero agradecer a todos vocês que vieram votar. Estou muito grato a todos os meus apoiadores em toda a nação. Mantenham a fé, nós vamos ganhar isso”, finalizou.