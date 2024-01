Estudante de 17 anos realiza ataque armado e mata uma pessoa em escola nos EUA

Um estudante de 17 anos matou uma pessoa e deixou outras cinco feridas nesta quinta-feira, 4, em um ataque armado a uma escola de Ensino Médio em Perry, estado de Iowa, nos EUA. As autoridades locais informaram que o autor dos disparos se matou após o ocorrido e portava duas armas, incluindo uma espingarda. Entre os feridos estão quatro alunos e um membro da administração escolar. A Divisão de Investigação Criminal de Iowa está conduzindo as investigações.

A governadora do Iowa, Kim Reynolds, lamentou o ocorrido por meio das redes sociais. “Nossos corações estão partidos por esta tragédia sem sentido. Nossas orações estão com os estudantes, professores e todas as famílias da comunidade de Perry”, disse.

Our hearts are broken by this senseless tragedy. Our prayers are with the students, teachers & families of the Perry Community.

I have been in contact with law enforcement agencies & am continuing to monitor the situation. I will be joining their press conference today.

