Estudantes pró-palestinos acampam na maior universidade do México

Alunos montaram barracas de campanha em frente à reitoria da Unam e pediram que o governo mexicano rompa relações diplomáticas e comerciais com Israel

Yuri CORTEZ / AFP Trinta universidades dos Estados Unidos foram palco de manifestações pró-palestina nas últimas semanas



Dezenas de estudantes da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam), a maior do país, acamparam nesta quinta-feira (2) em protesto contra a ofensiva militar de Israel na Faixa de Gaza e em solidariedade às manifestações estudantis nos Estados Unidos. Os manifestantes montaram barracas de campanha e hastearam bandeiras palestinas em frente à reitoria da universidade, na capital mexicana, e pediram que o governo do país rompa os laços diplomáticos e comerciais com Israel. Os alunos gritavam “Viva a Palestina livre!” e “Do rio ao mar, a Palestina conquistará!”.“Estamos aqui para apoiar a Palestina, as pessoas que estão na Palestina, os acampamentos de estudantes nos Estados Unidos”, disse à AFP Valentina Pino, estudante de 19 anos que cursa a faculdade de Filosofia e Letras.

Jimena Rosas, 21, aluna da mesma faculdade, disse que a expectativa é de que a manifestação se propague para outras universidades do México. Trinta universidades dos Estados Unidos foram palco de manifestações pró-palestina nas últimas semanas. O grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza, matou 1.170 pessoas (a maioria civis) em 7 de outubro, num ataque sem precedentes no Sul de Israel, de acordo com uma contagem da AFP, a partir de números oficiais israelenses. Israel respondeu com uma ofensiva militar na Faixa de Gaza, que matou pelo menos 34.596 pessoas, segundo o movimento islâmico.

