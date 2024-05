Polícia de Nova York prende manifestantes pró-palestina na Universidade de Columbia

Instituição emitiu um comunicado lamentando a situação e justificando a intervenção; mais de mil estudantes foram detidos durante os protestos

Reprodução/TIMOTHY A. CLARY/AFP Os estudantes detidos foram colocados sentados com as mãos presas atrás das costas



Agentes do Departamento de Polícia de Nova York entraram na Universidade de Columbia na noite desta terça-feira (30) para dispersar estudantes que mantinham um acampamento pró-palestina. Os manifestantes detidos foram retirados do campus em ônibus, enquanto parte do local foi liberado. Alguns jovens ainda permaneciam do lado de fora dos portões, cantando. Os estudantes detidos foram colocados sentados com as mãos presas atrás das costas. Após a ação da polícia, o campus foi limpo e as barracas dos manifestantes foram removidas. O Hamilton Hall também foi esvaziado, não havendo mais ninguém no prédio, conforme o comissário assistente de informações públicas do departamento de polícia.

A polícia recebeu autorização da Universidade de Columbia para intervir e utilizou um caminho de apoio para entrar no Hamilton Hall, onde os manifestantes pró-palestina haviam montado barricadas. Outro grupo de agentes vasculhou as tendas do acampamento, que já durava cerca de duas semanas. Desde o início dos protestos, mais de mil pessoas foram presas em universidades americanas. Após a confusão, a universidade emitiu um comunicado lamentando a situação e justificando a intervenção devido à ocupação, vandalização e bloqueio do espaço. A equipe de liderança da instituição se reuniu durante a noite para decidir a melhor forma de proteger os alunos e solicitou à polícia que permanecesse no campus por mais tempo.



*Conteúdo produzida com auxílio de IA