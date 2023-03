Estudantes são levadas às pressas para hospital na Colômbia após brincarem com tabuleiro ouija

Cerca de 28 alunos passaram mal e tiveram crise de ansiedade, desmaios e outros sintomas dentro de uma escola

Alexia Rodriquez/Unsplash Tabuleiro ouija supostamente permite as pessoas a conversarem com espíritos



Cerca de 28 estudantes da escola municipal Galera, na Colômbia, passaram mal e precisaram ser levadas ao hospital com urgência após brincarem com o tabuleiro ouija, um jogo popular do século 19 que necessita de uma superfície plana com letras, número e símbolos e permite o contato com os espíritos. E era exatamente isso que as estudantes estavam fazendo, de acordo com o jornal colombiano ‘El Tiempo’. As jovens, que não tiveram as idades reveladas, tiveram crises de ansiedade, desmaios e outros sintomas. Apesar da veiculação do caso, o diretor da instituição de ensino disse que não foi bem assim que as coisas aconteceram e se indignou com as informações que estavam sendo compartilhadas. “Além de não ajudarem a resolver a situação, criaram confusão e um ambiente adverso para o nosso trabalho. Estamos aguardando a avaliação médica para tirar conclusões, e pedimos que evitem fazer julgamentos e disgnósticos próprios”, declarou o diretor Hugo Torres. Os pais das jovens informaram que casos como esses não são recentes, há dias alunos estão perdendo a consciência e indo parar no hospital. “Pais precisam se mover e investigar o que está passando no colégio porque nossos filhos não podem seguir nesta situação” disse uma mãe em entrevista ao El Tiempo. As autoridades não comentaram obre o ocorrido.