Estudo aponta que edifícios com a marca Trump em Nova York perderam 50% do valor

Em 2016, o metro quadrado de um apartamento Trump custava US$ 36.002; no ano passado, esse preço caiu para US$ 17.420

Ameaça de bomba na Trump Tower faz polícia evacuar o local Marca de Trump despencou durante seu governo



Ter a marca Trump na fachada de um edifício em Nova York deixou de ser um símbolo de status ou luxo em alta, agora que os apartamentos do conglomerado do ex-presidente perderam 50% do valor durante os quatro anos do mandato do republicano, segundo um estudo de uma empresa de consultoria imobiliária. De acordo com a Urbandigs, o preço do metro quadrado dos edifícios com a marca do ex-presidente, Donald Trump, em Nova York caíram cerca de 50% entre 2016 e 2020, enquanto em Manhattan, em conjunto, caíram cerca de 9%. “Uma análise do preço médio do metro quadrado dos edifícios com a marca Trump mostra uma queda dos preços e baixa demanda quando comparada com edifícios que abandonaram a marca ou o resto dos condomínios de Manhattan no geral”, indica o estudo divulgado nesta semana.

Os edifícios do conglomerado do ex-presidente Donald Trump passaram de valer cerca de 70% mais do que a média de Manhattan para abaixo da média do metro quadrado na ilha. Em 2016, quando o magnata ganhou as eleições, o metro quadrado de um apartamento em um edifício Trump tinha o exorbitante preço médio de US$ 36.002, enquanto em Manhattan a média era de aproximadamente US$ 21.466. Em 2020, o preço do metro quadrado de um apartamento Trump caiu para US$ 17.420. Esta desvalorização se soma à crise imobiliária gerada pela pandemia de Covid-19 em 2020, levando a demanda relativa em Manhattan de 61% para 40%, segundo o estudo. Em relação aos apartamentos Trump, a queda foi de 38% para 25%.

*Com informações da EFE