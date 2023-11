Estufa de maconha deixa o céu rosa no Canadá; assista

Moradores da cidade de Delta, localizada na região metropolitana de Vancouver, no Canadá, ficaram abismados ao ver o céu ficar rosa na madrugada desta segunda-feira, 6. Nas redes sociais, uma canadense postou o momento do fenômeno e despertou ainda mais curiosidade nos seguidores. Membros da rede X, o antigo Twitter, afirmaram que o evento poderia ser uma aurora boreal. Já outros consideraram que alienígenas estariam circulando na região. O mistério, entretanto, foi desvendado pela polícia local. Após o vídeo viralizar, a conta da Polícia de Delta explicou que trata-se de uma luz artificial utilizada em uma estufa de maconha. “Quando eu lhe contar, você ficará desapontado…. A Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz “roxa” é utilizada nas estufas para auxiliar o ciclo de cultivo. Eles raramente são usados, mas quando o fazem, você obtém poluição luminosa roxa. Nada exótico!”, escreveu o perfil da polícia. No Canadá, o uso recreativo de maconha é permitido desde outubro de 2018. Além do uso medicinal, o governo do país da América no Norte também autoriza sua população a cultivar até quatro plantas em casa e a no máximo portar 30 gramas.

When I tell you, you'll be disappointed…. Delta has some commercial greenhouse space producing marijuana. The "purple" light is used in the greenhouses to help the growing cycle. They get used rarely, but when they do, you get purple light pollution. Nothing exotic!

