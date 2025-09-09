Jovem Pan > Notícias > Mundo > Etiópia inaugura maior projeto hidrelétrico da África

Etiópia inaugura maior projeto hidrelétrico da África

A ‘Grande Barragem do Renascimento’ envia um sinal importante, pois o país foi a primeira nação do mundo a proibir a importação de veículos com motor a combustão

  • Por Jovem Pan
  • 09/09/2025 13h46
  • BlueSky
Luis TATO / AFP Etiopia Nesta terça-feira, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, afirmou que a barragem é 'uma grande conquista não apenas para a Etiópia'

A Etiópia inaugurou, nesta terça-feira (9), a “Grande Barragem do Renascimento” (GERD) no Nilo, apresentada como a maior infraestrutura hidrelétrica da África e que gerou tensões com os países vizinhos. A GERD, cuja construção começou em 2011 com um orçamento de quase 4 bilhões de dólares (21,6 bilhões de reais), é uma imensa infraestrutura de 1,8 quilômetro de comprimento por 145 metros de altura. Tem capacidade para 74 bilhões de metros cúbicos de água.

Para o segundo país mais populoso da África, onde quase 45% dos 130 milhões de habitantes não têm acesso à energia elétrica, a barragem pode representar uma “revolução energética”, segundo especialistas. Também envia um sinal importante, pois a Etiópia se apresenta como o grande promotor africano dos veículos elétricos e foi a primeira nação do mundo a proibir, no início de 2024, a importação de veículos com motor a combustão.

Nesta terça-feira, o primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, afirmou que a barragem é “uma grande conquista não apenas para a Etiópia, e sim para todas as pessoas negras”.

“Para os países rio abaixo, a Etiópia construiu a GERD como um brilhante exemplo para as populações negras. Isso não afetará em nada seu desenvolvimento”, acrescentou.

Fora da Etiópia, a barragem foi duramente criticada por países vizinhos, como o Sudão e o Egito, que temem a redução de sua principal fonte de abastecimento de água. O governo egípcio chamou a barragem de “ameaça existencial” para seus 110 milhões de habitantes. O país obtém 97% de suas necessidades hídricas, em particular na agricultura, graças ao Nilo.

O Egito enviou uma carta ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na qual denuncia a construção da GERD como “uma medida unilateral que viola o direito internacional”.

Cairo se reserva o direito de tomar “todas as medidas previstas pelo direito internacional e pela Carta das Nações Unidas” para defender “os interesses existenciais de seu povo”, acrescenta a carta, segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores do Egito. O Sudão também expressou preocupação e reiterou no final de junho, com o Cairo, “sua rejeição a qualquer medida unilateral na bacia do Nilo Azul”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A longo prazo, a barragem terá uma produção de 5.000 megawatts (MW), o dobro do que a Etiópia produz atualmente. Com a GERD, Adis Abeba também obterá importantes receitas com a energia elétrica vendida a seus vizinhos. Segundo Abiy, os lucros podem chegar a 1 bilhão de dólares (5,42 bilhões de reais) por ano.

Leia também

Ataque contra dirigentes do Hamas no Catar foi uma 'operação israelense independente', afirma Netanyahu
Ataque russo deixa pelo menos 24 mortos no leste da Ucrânia

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >