Kamala Harris abre vantagem sobre Trump para questões econômicas, aponta pesquisa

Número registrado em setembro foi comparado com o de agosto, antes do debate entre os candidatos para a Casa Branca

Jim WATSON / AFP Segundo o documento, 44% confiam mais na democrata para lidar com a economia, ante 42% no republicano



A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à presidência, Kamala Harris, consolidou a liderança sobre o ex-presidente americano, Donald Trump, em confiança entre os eleitores para questões econômicas, de acordo com a nova pesquisa eleitoral da Financial Times – Michigan Ross. Segundo o documento, 44% dos votantes registrados confiam mais na democrata para lidar com a economia, ante 42% no republicano. O número registrado em setembro é um crescimento se comparado com o de agosto, antes do debate entre os candidatos para a Casa Branca. No mês passado, Kamala liderou por 42% contra 41%, de Trump.

Os eleitores consultados para a pesquisa ainda demonstraram acreditar que a democrata representa melhor os interesses da classe média, pequenas empresas, membros de sindicatos e trabalhadores braçais. Trump, por outro lado, é visto como bom representante de grandes corporações e de ricos.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo