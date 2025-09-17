Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA abatem terceira embarcação da Venezuela no combate ao tráfico de drogas

EUA abatem terceira embarcação da Venezuela no combate ao tráfico de drogas

Trump informou que a ação ocorreu nas últimas 24 horas, mas ele não forneceu detalhes sobre a operação

  • Por Jovem Pan
  • 17/09/2025 18h18
  • BlueSky
Reprodução/JovemPanNews eua explode embarcação venezuela Forças Armadas americanas destruíram uma terceira embarcação venezuelana

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta terça-feira (17) que as Forças Armadas americanas destruíram uma terceira embarcação venezuelana, supostamente envolvida no transporte de drogas, em águas internacionais. Segundo Trump, a ação ocorreu nas últimas 24 horas, mas ele não forneceu detalhes sobre a operação. Este é o terceiro episódio do tipo em menos de um mês. O primeiro ataque, no início de setembro, resultou na morte de 11 pessoas, que Washington identificou como integrantes do grupo criminoso venezuelano Trem de Arágua. Caracas, no entanto, negou a ligação das vítimas com o narcotráfico.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Na segunda operação, realizada no começo desta semana, os Estados Unidos confirmaram três mortos, classificados por Trump como “narcoterroristas”, sem especificar a qual organização pertenciam. O governo da Venezuela ainda não se manifestou sobre o caso. As ações fazem parte de uma ofensiva militar americana na região, que envolve oito navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves de reconhecimento P-8 Poseidon. De acordo com relatos, o procedimento adotado consiste em identificar as embarcações suspeitas e ordenar ataques cinéticos, que não atingem diretamente a estrutura do barco, mas a destroem. Apesar das operações, nenhuma apreensão de drogas foi realizada até o momento, o que levanta dúvidas sobre a real carga das embarcações.

Leia também

Presidente do Fed diz que tarifas de Trump continuam elevando preços em alguns setores nos EUA
Trump repete com rei Charles III gafe que cometeu com Elizabeth II durante visita oficial ao Reino Unido
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >