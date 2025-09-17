EUA abatem terceira embarcação da Venezuela no combate ao tráfico de drogas

Trump informou que a ação ocorreu nas últimas 24 horas, mas ele não forneceu detalhes sobre a operação

Reprodução/JovemPanNews Forças Armadas americanas destruíram uma terceira embarcação venezuelana



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta terça-feira (17) que as Forças Armadas americanas destruíram uma terceira embarcação venezuelana, supostamente envolvida no transporte de drogas, em águas internacionais. Segundo Trump, a ação ocorreu nas últimas 24 horas, mas ele não forneceu detalhes sobre a operação. Este é o terceiro episódio do tipo em menos de um mês. O primeiro ataque, no início de setembro, resultou na morte de 11 pessoas, que Washington identificou como integrantes do grupo criminoso venezuelano Trem de Arágua. Caracas, no entanto, negou a ligação das vítimas com o narcotráfico.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na segunda operação, realizada no começo desta semana, os Estados Unidos confirmaram três mortos, classificados por Trump como “narcoterroristas”, sem especificar a qual organização pertenciam. O governo da Venezuela ainda não se manifestou sobre o caso. As ações fazem parte de uma ofensiva militar americana na região, que envolve oito navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves de reconhecimento P-8 Poseidon. De acordo com relatos, o procedimento adotado consiste em identificar as embarcações suspeitas e ordenar ataques cinéticos, que não atingem diretamente a estrutura do barco, mas a destroem. Apesar das operações, nenhuma apreensão de drogas foi realizada até o momento, o que levanta dúvidas sobre a real carga das embarcações.