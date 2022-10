EUA acusam Rússia de transformar alimentos ‘em armas’ após decisão de suspender acordo de grãos

Norte-americanos disseram que atitude agrava as crises humanitárias e a insegurança alimentar que já são graves

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Estados Unidos falaram que suspensão de acordo de grãos é um pretexto para transformar os alimentos em armas



Os Estados Unidos criticaram a decisão da Rússia de suspender o acordo de grãos da Ucrânia e afirmou que estão transformando alimentos em armas. “A Rússia está novamente tentando usar a guerra que começou como um pretexto para transformar os alimentos em armas, impactando diretamente as nações necessitadas e os preços mundiais dos alimentos, e exacerbando as crises humanitárias e a insegurança alimentar que já são graves”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, em um comunicado. Não há “nenhuma razão para que façam isso”, disse depois de Biden aos jornalistas, ao qualificar de “simplesmente indignante” a suspensão por Moscou do acordo, que havia sido anunciado como fundamental para aliviar a crise alimentar mundial causada pela invasão russa de Ucrânia. Neste sábado a Rússia suspendeu a sua participação no acordo de exportação de grãos da Ucrânia, mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU), neste sábado, 29, após acusar o Reino Unido – essa é a pela primeira vez que eles acusam um país da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) – de realizar um ataque contra a base do Mar Negro. “Considerando a ação terrorista do regime de Kiev com a participação de especialistas britânicos contra a frota do Mar Negro e contra navios civis que fornecem segurança aos corredores de grãos, a Rússia suspende sua participação na implementação do acordo de exportação de produtos agrícolas dos portos ucranianos”, disse o Ministério da Defesa russo no Telegram.

*Com informações da AFP