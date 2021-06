EUA admitem que não vacinarão 70% da população adulta até 4 de julho

Em entrevista coletiva, o chefe do grupo de trabalho da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients, destacou as conquistas alcançadas nos últimos meses, como a redução dos contágios em 90% desde o início deste ano

GUILHERME DIONíZIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 22/06/2021 País já imunizou 65% do público-alvo



O governo dos Estados Unidos admitiu nesta terça-feira, 22, que não alcançará a meta de vacinar contra a Covid-19 70% da população adulta com ao menos uma dose até 4 de julho, em grande parte devido ao baixo nível de vacinação entre os mais jovens. Em entrevista coletiva, o chefe do grupo de trabalho da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients, destacou as conquistas alcançadas nos últimos meses, como a redução dos contágios em 90% desde o início deste ano. No entanto, reconheceu que para alcançar a “audaciosa” meta estabelecida em março pelo presidente americano, Joe Biden, serão “necessárias algumas semanas a mais”. No momento, 65% da população-alvo já foi vacinada. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, que monitora a pandemia ao redor do mundo, os EUA somam 33.557.204 casos e 602.241 mortes causadas pela Covid-19.

*Com informações da EFE