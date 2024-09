EUA anunciam ajuda adicional de US$ 250 milhões para a Ucrânia

Desde o início da guerra, 32 navios militares russos e 97 aviões de combate foram danificados ou destruídos

Roman PILIPEY / AFP O secretário de Defesa dos EUA enumerou as contribuições mais recentes em apoio militar dos aliados



O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, antecipou nesta sexta-feira (6) na base aérea de Ramstein, na Alemanha, que o presidente Joe Biden anunciará hoje um pacote de US$ 250 milhões de apoio à segurança da Ucrânia. “Temos que nos apressar, especialmente com o inverno a caminho”, declarou Austin ao abrir uma reunião do grupo de contato para a defesa da Ucrânia (conhecido como Formato Ramstein), que contou pela primeira vez com a presença do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O secretário de Defesa dos EUA enumerou as contribuições mais recentes em apoio militar dos aliados e lembrou que, desde a última reunião do grupo, em junho, Washington comprometeu US$ 4 bilhões em ajuda a Kiev. “Este grupo continua ajudando a Ucrânia a repelir a agressão russa hoje e a dissuadir a agressão russa amanhã”, destacou. Austin advertiu, no entanto, que para garantir sua segurança no longo prazo, a Ucrânia deve continuar a reforçar sua própria produção de armas, para a qual também receberá o apoio dos EUA e de outros aliados.

Neste sentido, citou como exemplo a cooperação que seu país está prestando a Kiev para desenvolver seus próprios substitutos para os mísseis S-300 e R-27 ou o fornecimento de componentes para a fabricação de drones e sistemas de guerra eletrônica. “A agressão continuará se não for travada”, comentou o secretário de Defesa americano, argumentando que, se os autocratas pensarem que as “nações de boa vontade” perderam a capacidade de estabelecer a ordem em nível global, o mundo se tornará “mais perigoso”. Austin também listou algumas das conquistas alcançadas durante a guerra pelo Exército ucraniano com a ajuda de seus aliados.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte