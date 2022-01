EUA aprovam dose de reforço da vacina contra Covid-19 para adolescentes de 12 a 15 anos

País também permitiu que crianças de 5 a 11 anos imunossupimidas recebessem a terceira dose do imunizante da Pfizer

EFE/CJ Gunther Aplicação de terceira dose em adolescentes entre 12 e 15 anos foi aprovada nos EUA



A agência reguladora norte-americana (FDA) aprovou nesta segunda-feira, 3, a aplicação da terceira dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para adolescentes entre 12 e 15 e para crianças de 5 a 11 anos que sejam imunossuprimidas nos nos Estados Unidos. O reforço pode ser recebido por todos aqueles que tenham tomado a segunda dose da vacina há pelo menos cinco meses e a autorização foi dada com base em um estudo do Ministério da Saúde de Israel envolvendo 6,3 mil adolescentes nessa faixa etária. A aprovação ocorre durante um período de apreensão no país norte-americano, que viu o aumento de casos diante da variante Ômicron. De acordo com a plataforma Our World In Data, os EUA têm 61,5% da população totalmente vacinada contra a Covid-19.