CNJ aponta que 50,01% da população carcerária recebeu a segunda dose da vacina

Número é considerado abaixo da média; na última quinzena de dezembro cresceu apenas 0,6%

Reprodução/Google Maps Presidio em João Pessoa, capital da Paraíba



O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) acompanha os casos de Covid-19 nos presídios brasileiros desde o auge da pandemia, em 2020. O monitoramento é feito pelo departamento de fiscalização do CNJ. Os últimos dados são da primeira quinzena de dezembro e mostram que a vacinação teve um crescimento de apenas 0,6%. Até hoje, 50,01% da população carcerária recebeu a segunda dose da vacina anticovid, incluindo os grupos de risco. 636 mortes foram registradas pela infecção pelo coronavírus. Só nos primeiros 15 dias de dezembro foram outros quatro óbitos. Desde o início da pandemia, foram 104 mil casos da doença no sistema penitenciário brasileiro. Desse total, 26 mil foram casos de servidores. O CNJ também monitora os recursos destinados para combater a pandemia dentro das cadeias, para saber como o poder público está agindo no enfrentamento da Covid-19. As informações recebidas de 26 unidades da federação revelam que foram destinados R$ 118 milhões para as ações, recursos destinados por Estados e governo federal.

*Com informações da repórter Elisângela Almeida