EUA aprovam venda de sistema de defesa aérea à Ucrânia

Medida tem por objetivo aumentar a proteção ucraniana contra os ataques russos

Genya SAVILOV / AFP



Os Estados Unidos aprovaram, nesta quarta-feira, 24, a venda de um sistema de defesa aérea Nasams à Ucrânia por US$ 285 milhões (R$ 1,4 bilhão). A medida tem por objetivo aumentar a proteção ucraniana contra os ataques russos. “A Ucrânia tem uma necessidade urgente de aumentar sua capacidade de se defender dos ataques com mísseis e aviões russos”, assinalou a Agência de Cooperação para a Segurança da Defesa dos Estados Unidos (DSCA). “Adquirir e implantar de forma efetiva esta capacidade irá aumentar a habilidade da Ucrânia de defender sua gente e proteger a infraestrutura nacional crítica”, acrescentou a agência. Os americanos também acreditam que a venda irá apoiar os objetivos de segurança nacional da política externa do país, ao “aumentar a segurança de um país parceiro que é uma força para a estabilidade política e o progresso econômico da Europa”. O Departamento de Estado aprovou a venda e a DSCA apresentou nesta quarta a notificação necessária ao Congresso, que precisa aprovar a transação.