Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA chama Biden de ‘presidente eleito’

Democrata Nancy Pelosi considerou o dia como ‘feliz’ e afirmou que eleição foi ‘batalha de vida ou morte’ pelo destino da democracia dos Estados Unidos

EFE/MICHAEL REYNOLDS Democrata Nancy Pelosi ganhou destaque mundial ao rasgar cópia do discurso de Donald Trump



A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, se referiu ao candidato democrata Joe Biden como “presidente eleito” durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 6, no Capitol Hill, sede do governo dos Estados Unidos em Washington D.C. “Em breve o hífen vai sair de ‘vice-presidente’ para ‘presidente-eleito’ Joe Biden”, garantiu a democrata. Ela considerou o dia como “feliz” e chegou a brincar com jornalistas presentes no local afirmando que gostaria de vê-los sem máscara para testemunhar a alegria. “É um dia feliz para o nosso país porque Joe Biden é um unificador. Ele está determinado a unir as pessoas, porque ele respeita todos os pontos de vista”, afirmou.

“O presidente eleito Biden tem um mandato forte para liderar e vai ter uma casa democrática forte com ele. Essa tem sido uma batalha de vida ou morte pelo destino da nossa democracia. Não ganhamos todas as batalhas na casa, mas ganhamos a guerra’, disse, lamentando o fato de que alguns candidatos democratas não tenham sido eleitos em eleições estaduais como previsto por empresas de pesquisa. Mesmo com o pronunciamento de Pelosi, o nome do novo presidente dos Estados Unidos ainda não foi divulgado. Enquanto Biden coleciona 253 votos eleitorais, Trump conquistou 214. São necessários pelo menos 270 votos eleitorais para que um presidente seja considerado eleito. Seis estados ainda não liberaram a contagem de votos.