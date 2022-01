EUA batem recorde mundial de mais de 1 milhão de casos de Covid-19 em um dia

Número de casos nos Estados Unidos impulsionou a marca de 2,4 milhões de infectados no mundo; a primeira vez que o planeta contabiliza mais de 2 milhões doentes em um dia

Reprodução/Our World in Data Aumento exponencial no número de casos é consequência da disseminação da variante Ômicron



Os Estados Unidos registraram nesta segunda-feira, 3, mais de 1 milhão de casos de Covid-19 em 24 horas, batendo o recorde mundial diário de infecções. Foram 1.080.211 infectados pela doença em um dia, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. O aumento de casos nos EUA é uma consequência da disseminação da variante Ômicron, detectada pela primeira vez na África do Sul, no território americano. Também foram registrados 1.688 óbitos no período. Nesta terça-feira, 4, o país soma 56.191.733 casos da doença e 827.749 mortes desde o início da pandemia do coronavírus.

O número de casos nos Estados Unidos impulsionou o recorde de 2,4 milhões de casos de Covid-19 em 24 horas no mundo. É a primeira vez que o planeta contabiliza mais de 2 milhões de infectados em um dia. O recorde anterior era de 1,95 milhões de casos, registrado em 30 de dezembro de 2021, de acordo com a plataforma Our World in Data, ligada à Universidade de Oxford. Atualmente, o mundo tem 292.633.029 casos ativos da doença. O total de mortes é de 5.451.303.