Terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter atinge arquipélago no Japão

Tremor aconteceu nesta terça-feira, 4, a uma profundidade de 70 quilômetros; não há registros de feridos

Reprodução / Google Maps O epicentro do terremoto foi na ilha de Hahajima, uma das 30 que formam o arquipélago de Ogasawara



Um terremoto de 6,1 graus na escala Richter atingiu nesta terça-feira, 4, uma das ilhas de Ogasawara, um arquipélago localizado a 1.000 quilômetros ao sul de Tóquio, no Oceano Pacífico. Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), o tremor ocorreu às 6h09 no horário local (19h09 em Brasília), a uma profundidade de 70 quilômetros. O epicentro do terremoto foi na ilha de Hahajima, uma das 30 que formam o arquipélago de Ogasawara, com intensidade cinco na escala japonesa, que é composta por sete níveis e visa medir a agitação na superfície. Até o momento, de acordo com as autoridades locais, não há registros de feridos ou danos materiais significativos. Além disso, também não há alerta de tsunami.

*Com EFE