Presidente do México deseja melhoras a Bolsonaro após hospitalização

Andrés Manuel López Obrador falou sobre estado de saúde do mandatário brasileiro em coletiva de imprensa nesta segunda-feira

EFE/Sáshenka Gutiérrez Obrador desejou melhoras a Jair Bolsonaro



O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, desejou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, melhoras ao presidente Jair Bolsonaro, internado em São Paulo após uma obstrução intestinal. “Desejo que tudo corra bem no seu tratamento, porque o presidente Bolsonaro, do Brasil, foi hospitalizado. Desejo que ele se recupere logo”, afirmou. Bolsonaro informou pelas redes sociais que começou a passar mal após o almoço do domingo, 2, e chegou ao hospital Vila Nova Star na madrugada desta segunda. Ele está com uma sonda nasogástrica e deve passar por mais exames. Apesar de ser um representante da esquerda mexicana, Obrador chegou a ser comparado com Jair Bolsonaro pela imprensa do país latino por ter tratado “com descaso” a pandemia da Covid-19.