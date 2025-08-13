Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA cancelam visto de secretário do Ministério da Saúde por relação com programa ‘Mais Médicos’

EUA cancelam visto de secretário do Ministério da Saúde por relação com programa ‘Mais Médicos’

‘Esses funcionários foram responsáveis pela cumplicidade com o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano ou se envolveram nisso’, disse o secretário de Estado, Marco Rubio

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 19h17 - Atualizado em 13/08/2025 19h31
  • BlueSky
EFE/EPA/ALEX WROBLEWSKI Marco Rubio Marco Rubio, do Departamento de Estado dos EUA, disse que o programa foi 'um golpe diplomático inconcebível'

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, assim como de ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) “por sua cumplicidade” com o programa “Mais Médicos”.

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou que estava adotando medidas para cancelar os vistos de diversos integrantes do governo brasileiro. Acrescentou ainda que o programa Mais Médicos, por meio do qual o governo federal contratou profissionais cubanos para suprir vagas no Sistema Único de Saúde (SUS), representou “um golpe diplomático inconcebível”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

“Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, essas autoridades usaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana a fim de implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções americanas a Cuba e, deliberadamente, pagando ao regime cubano o que era devido aos profissionais de saúde cubanos. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram terem sido explorados pelo regime cubano como parte desse programa”, denunciou o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em comunicado. A contratação de médicos cubanos pelo programa Mais Médicos ocorreu no período de 2013 a 2018.

COMUNICADO DE IMPRENSA

MARCO RUBIO, SECRETÁRIO DE ESTADO

Hoje, o Departamento de Estado tomou medidas visando revogar vistos e impor restrições de vistos a vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus familiares por sua cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. Esses funcionários foram responsáveis pela cumplicidade com o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano ou se envolveram nisso, o que explora profissionais médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais.

Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, essas autoridades usaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana a fim de implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções americanas a Cuba e, deliberadamente, pagando ao regime cubano o que era devido aos profissionais de saúde cubanos. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram terem sido explorados pelo regime cubano como parte desse programa.

O Departamento revogou os vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ambos que trabalharam no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam um papel no planejamento e na implementação do programa. Nossa medida envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que possibilitam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano.

em atualização

Leia também

Mulheres não devem votar, diz vídeo republicado por secretário de Defesa dos EUA
Casa Branca avaliará museus em Washington para eliminar narrativas 'partidárias'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >