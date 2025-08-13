EUA cancelam visto de secretário do Ministério da Saúde por relação com programa ‘Mais Médicos’

‘Esses funcionários foram responsáveis pela cumplicidade com o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano ou se envolveram nisso’, disse o secretário de Estado, Marco Rubio

EFE/EPA/ALEX WROBLEWSKI Marco Rubio, do Departamento de Estado dos EUA, disse que o programa foi 'um golpe diplomático inconcebível'



Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo, assim como de ex-membros da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) “por sua cumplicidade” com o programa “Mais Médicos”.

O Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, declarou que estava adotando medidas para cancelar os vistos de diversos integrantes do governo brasileiro. Acrescentou ainda que o programa Mais Médicos, por meio do qual o governo federal contratou profissionais cubanos para suprir vagas no Sistema Único de Saúde (SUS), representou “um golpe diplomático inconcebível”.

“Como parte do programa Mais Médicos do Brasil, essas autoridades usaram a Opas como intermediária com a ditadura cubana a fim de implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções americanas a Cuba e, deliberadamente, pagando ao regime cubano o que era devido aos profissionais de saúde cubanos. Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram terem sido explorados pelo regime cubano como parte desse programa”, denunciou o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, em comunicado. A contratação de médicos cubanos pelo programa Mais Médicos ocorreu no período de 2013 a 2018.

COMUNICADO DE IMPRENSA

MARCO RUBIO, SECRETÁRIO DE ESTADO

Hoje, o Departamento de Estado tomou medidas visando revogar vistos e impor restrições de vistos a vários funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e seus familiares por sua cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. Esses funcionários foram responsáveis pela cumplicidade com o esquema coercitivo de exportação de mão de obra do regime cubano ou se envolveram nisso, o que explora profissionais médicos cubanos por meio de trabalho forçado. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais.

O Departamento revogou os vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman, ambos que trabalharam no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam um papel no planejamento e na implementação do programa. Nossa medida envia uma mensagem inequívoca de que os Estados Unidos promovem a responsabilização daqueles que possibilitam o esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano.

