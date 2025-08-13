Casa Branca avaliará museus em Washington para eliminar narrativas ‘partidárias’
Desde que voltou a governar os EUA em janeiro, o Donald Trump busca controlar as principais instituições culturais do país, ao mesmo tempo que reduziu o financiamento para as artes e as humanidades
A Casa Branca ordenou uma avaliação das exibições dos principais museus em Washington para afirmar seu “alinhamento” com a visão dos Estados Unidos promovida pelo Donald Trump e “eliminar as narrativas divisórias ou partidárias”. Desde que voltou à Casa Branca em janeiro, o presidente busca controlar as principais instituições culturais do país, ao mesmo tempo que reduziu o financiamento para as artes e as humanidades.
A análise incluirá as exposições, os textos, a conservação ou até mesmo a programação de oito museus de Washington geridos pela prestigiosa Smithsonian Institution, que conta com uma vasta rede de museus que abriga milhões de objetos expostos ao público.
A administração realizará uma “revisão interna exaustiva de determinados museus e exibições Smithsonian”, indica uma carta publicada na terça-feira (12) no site da Casa Branca dirigida ao secretário da instituição, Lonnie Bunch. “Essa iniciativa pretende garantir um alinhamento com as diretivas do presidente de celebrar o excepcionalismo americano, eliminar as narrativas divisórias ou partidárias e restaurar a confiança em nossas instituições culturais compartilhadas”, aponta o texto.
A revisão será aplicada a oito grandes museus, incluindo o Museu Nacional de História Americana, o Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana e o Museu Nacional do Indígena Americano. Será avaliado “o tom, marco histórico e alinhamento com os ideais americanos” das exibições, materiais educacionais e o conteúdo digital, antes das celebrações do 250º aniversário da fundação dos Estados Unidos em 2026.
Mas em comunicado enviado ao jornal The New York Times indicou que “seu trabalho se baseia em um profundo compromisso com a execlência acadêmica, pesquisa rigorosa e a apresentação precisa e objetiva da história.” Ele acrescentou que “estamos revisando a carta com esse compromisso em mente (…) e continuaremos colaborando construtivamente com a Casa Branca, o Congresso e nosso Conselho de Regentes”.
*Com informações da AFP
Publicado por Nátaly Tenório
