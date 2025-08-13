Mulheres não devem votar, diz vídeo republicado por secretário de Defesa dos EUA

Post de Pete Hegseth, que incluía a legenda ‘todo Cristo para toda a vida’, foi interpretada por muitos como uma concordância implícita com as declarações de dois pastores

Recentemente, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, se viu no centro de uma polêmica ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais. O vídeo, que rapidamente se tornou viral, apresenta dois pastores que afirmam que mulheres não deveriam ter o direito de votar. Originalmente transmitido por uma rede de TV americana, o conteúdo gerou um intenso debate público, especialmente porque os pastores são líderes da igreja frequentada por Hegseth. Um dos pastores defende que o voto deveria ser exclusivo do “chefe do lar”, geralmente o marido, enquanto o outro pastor, Doug Wilson, argumenta que mulheres não devem ocupar cargos de liderança nas igrejas ou atuar em funções de combate nas forças armadas.

A postagem de Hegseth, que incluía a legenda “todo Cristo para toda a vida”, foi interpretada por muitos como uma concordância implícita com as declarações dos pastores. A reação foi imediata e intensa, com especialistas e líderes protestantes progressistas expressando seu descontentamento. Eles classificaram o conteúdo como perturbador e representativo de uma minoria radical de cristãos. Além disso, organizações de direitos civis e políticos manifestaram preocupação com o fato de um oficial de alto escalão do governo estar associado à disseminação de ideias que consideram ameaças aos direitos básicos conquistados pela democracia americana.

O Pentágono confirmou que Hegseth é membro da igreja de um dos pastores e que valoriza seus ensinamentos. A polêmica gerou reações de organizações de direitos humanos e líderes políticos democratas, que classificaram as declarações como um retrocesso grave e um ataque aos direitos fundamentais das mulheres. O episódio também provocou divisões dentro do Partido Republicano, com alguns integrantes buscando se distanciar do caso, enquanto grupos mais radicais tentam minimizar seu impacto.

Analistas políticos alertam que a situação pode afetar a imagem do Pentágono e da administração federal, gerando crises internas e questionamentos sobre os valores que norteiam os principais cargos do governo dos Estados Unidos. A expectativa agora é que a Casa Branca se pronuncie sobre o caso, com muitos aguardando um comentário do presidente Donald Trump.

