EUA chegam a 36 tiroteios em massa desde o início de 2023

Tiroteio na Califórnia, no último sábado, é o mais letal do ano com 11 mortos

EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Tiroteio do dia 21 de janeiro é o mais letal de 2023, com 11 mortos



Os Estados Unidos seguem enfrentando altos números de tiroteio em massa. No sábado, um homem de 72 anos abriu fogo contra um grupo durante as comemorações do Ano Novo chinês, na Califórnia, e matou 11. No domingo, outro tiroteio na Luisiana deixou 12 feridos. Ao todo, até esta segunda-feira, 23, foram 36 tiroteios em massa no país desde o início de 2023. Nesse mesmo tempo, foram 59 mortos e 157 feridos. Segundo o Gun Violence Archive, grupo de pesquisa independente, são considerados “tiroteios em massa” quando quatro ou mais pessoas são baleadas ao mesmo tempo. No levantamento do Instituto, o tiroteio mais letal até o momento foi o do último sábado. Huu Can Tran, responsável pelo tiroteio na Califórnia, foi encontrado sem vida em uma van. O motivo do ataque permanece desconhecido. No ano de 2022, os EUA registraram 600 tiroteios em massa, sendo que esse número foi de 700 em 2021.