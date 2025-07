EUA consideram ‘inaceitável’ a decisão do Irã de suspender cooperação com a AIEA

O Legislativo iraniano aprovou um projeto de lei que suspende a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica; o texto foi aprovado e ratificado nesta quarta-feira pelo presidente iraniano

Os Estados Unidos classificaram como “inaceitável”, nesta quarta-feira (2), a decisão do Irã de suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), uma agência da ONU, após sua recente guerra com Israel.

“Usaremos a palavra inaceitável para o fato de o Irã ter decidido suspender a cooperação com a AIEA em um momento em que tem uma janela de oportunidade para reverter o curso e escolher um caminho de paz e prosperidade”, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, a repórteres. “O Irã deve cooperar com a AIEA”, acrescentou.

O Irã suspendeu sua cooperação com a agência de energia atômica da ONU nesta quarta-feira (2), intensificando as tensões após a recente guerra com Israel. O conflito de 12 dias, iniciado em 13 de junho com bombardeios israelenses, abalou ainda mais a relação entre Teerã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Em 25 de junho, um dia após o cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos, o Legislativo iraniano aprovou um projeto de lei que suspende a cooperação com a AIEA. O texto foi aprovado em seguida pelo Conselho dos Guardiões, responsável pela revisão das leis, e ratificado nesta quarta-feira pelo presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

*Com informações da AFP

