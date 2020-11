EUA contabilizam mais de 100 mil casos de Covid-19 em 24 horas e bate recorde

Um dia após a jornada eleitoral, país registrou 104.004 casos e tem, ao todo, 9.477.239 de contaminações pela doença

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH EUA registrou mais de 100 mil casos de Covid-19 em 24 horas



Os Estados Unidos chegaram nesta quarta-feira, 04, a 9.477.239 casos confirmados de Covid-19, entre eles 233.650 mortes causadas pela doença, de acordo com a contagem feita de forma independente pela Universidade Johns Hopkins. Um dia após a jornada eleitoral de terça-feira, o país, que lidera as estatísticas mundiais da pandemia, bateu o recorde de casos diários, 104.004, segundo o jornal “The Washington Post”. Com base nos números da universidade, Nova York continua sendo o estado com o maior número de mortes por Covid-19 nos EUA, com 33.556. A cidade de Nova York, sozinha, já registrou 24.034 óbitos.

Outros estados com altos números de mortes são Texas (18.769), Califórnia (17.804), Flórida (16.922), Nova Jersey (16.391), Illinois (10.216), Massachusetts (10.062), Pensilvânia (8.878), Geórgia (8.072) e Michigan (7.782). Em número de casos registrados, o Texas lidera o ranking, com 959.410, seguida por Califórnia (950.388), Flórida (821.123) e Nova York (513.689).

*Com informações da EFE