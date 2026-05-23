EUA convidam primeiro-ministro da Índia para a Casa Branca

O Departamento de Estado enfatizou “a importância estratégica da parceria entre Estados Unidos e Índia, baseada em nossos valores democráticos compartilhados

Indian Press Information Bureau (PIB) / AFP Fotografia, divulgada em 12 de maio de 2025 pelo Indian Press Information Bureau (PIB), mostra o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, discursando à nação após uma trégua com o Paquistão, por videoconferência em Nova Déli. Modi prometeu, em 12 de maio, responder veementemente a qualquer futuro "ataque terrorista", após um cessar-fogo de fim de semana com o Paquistão, após dias de conflito militar entre os vizinhos com armas nucleares



O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, convidou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para visitar a Casa Branca em um “futuro próximo”, afirmou neste sábado (23) o embaixador americano na Índia, Sergio Gor.

“O secretário Marco Rubio estendeu um convite, em nome do presidente Donald Trump, para que o primeiro-ministro Modi visite a Casa Branca em um futuro próximo”, disse Gor em uma publicação nas redes sociais, após Rubio ter se reunido com Modi em Nova Délhi.

A “importante relação entre nossos dois países está no cerne da nossa abordagem para o Indo-Pacífico”, disse Rubio, que inaugurou uma nova ala da embaixada dos EUA e se reuniu com Modi por mais de uma hora.

O Departamento de Estado enfatizou “a importância estratégica da parceria entre Estados Unidos e Índia, baseada em nossos valores democráticos compartilhados, nas significativas perspectivas econômicas e comerciais e nos estreitos laços pessoais” entre Modi e Trump.