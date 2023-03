Polícia da Espanha prende 16 pessoas suspeitas de roubarem 17,5 toneladas de azeitona

A Guarda Civil informou que, além dos detidos, outras cinco pessoas estão sendo investigadas pelo envolvimento no crime

Ruth Archer/Pixabay As azeitonas são um dos principais produtos agrícolas da Espanha, com o país sendo o primeiro produtor mundial de azeite de oliva



As autoridades da Espanha prenderam 16 pessoas suspeitas de terem participado do roubo de 17,5 toneladas de azeitonas nas proximidades de Madri. A prisão foi feita nesta sexta-feira, 17, e os suspeitos tem idade entre 20 e 57 anos. A Guarda Civil informou que, além dos 16 detidos, outros cinco estão sendo investigados pelo roubo. A investigação começou em janeiro após a denúncia de um agricultor, que relatou o roubo de 8,4 toneladas de azeitona, que se uniu a outros roubos na mesma zona. A polícia prendeu à luz do dia cinco pessoas que transportavam 140 quilos de azeitona em seus veículos sem conseguir comprovar a procedência. A Guarda Civil também confiscou duas prensas nas províncias de Toledo e Guadalajara, detendo os proprietários. Também foram encontrados documentos relativos ás 17,5 toneladas de azeitona, além de depósitos que armazenavam 6 mil litros de azeite de oliva. As azeitonas são um dos principais produtos agrícolas da Espanha, com o país sendo o primeiro produtor mundial de azeite de oliva.

*Com informações da AFP