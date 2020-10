EUA: Detetive morre após ser picado mais de 40 vezes por enxame de vespas  

De acordo com o legista, o homem sofreu um choque anafilático depois do ataque

Reproduçãp O detetive Crenshaw foi atacando por um enxame de vespas



Larry Crenshaw, um detetive da polícia de Anderson, em Indiana, nos Estados Unidos, morreu após sofrer um ataque de vespas, no qual foi picado mais de 40 vezes. De acordo com o portal People, o incidente aconteceu no último domingo, 4, enquanto homem de 59 anos estava caçando em Brookeville. Ele foi encaminhado para o Rush Memorial Hospital, em Rushville, mas não resistiu. “Larry foi picado mais de 40 vezes e logo depois começou a ter problemas com falta de ar e desmaiou na floresta”, disse o legista Ron Jarman. “Este foi um acidente trágico. Nossos pensamentos e orações vão para a família e amigos”, complementou.

De acordo com o profissional, o detetive sofreu um choque anafilático depois de ser alvo das vespas – o ataque aconteceu enquanto ele estava removendo um pedestal de árvore. “Crenshaw sofreu um ataque cardíaco depois de entrar em choque anafilático, como resultado do ataque ‘inesperado’ de vespas”, disse o legista do condado de Rush. Crenshaw foi presidente do Conselho do Condado de Madison entre 2004 e 2012 e atuou como chefe de polícia no Departamento de Polícia de Anderson entre 2012 e 2016, antes de se tornar um detetive. “Larry era um policial habilidoso e respeitado que fará falta para seus amigos no Departamento de Polícia de Anderson … ele causou uma impressão indelével nas pessoas, onde quer que fosse”, escreveu o departamento em o policial trabalhava.