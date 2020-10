Padre é preso nos EUA após fazer sexo a três em altar de igreja

Caso aconteceu em Nova Orleans no dia 30 de setembro; padre Travis Clark foi visto por testemunha com duas dominatrix

Reprodução/ Tammany Parish Sheriff's Office Padre Travis Clark foi visto por homem com duas mulheres em altar de igreja em Nova Orleans



Um padre e duas mulheres foram presos em Nova Orleans, nos Estados Unidos, após terem praticado sexo a três no altar da Igreja Católica de São Pedro e São Paulo, segundo sites americanos. O caso aconteceu em 30 de setembro, mas só foi revelado pela imprensa internacional nesta semana. O padre Travis Clark, de 37 anos, foi visto por um homem com duas mulheres de salto alto e espartilho no altar. De acordo com a testemunha, que não teve seu nome revelado, as luzes da paróquia estavam acessas durante a madrugada, o que não era comum. Ele então relata que foi até a janela do local para conferir o que estava acontecendo. Ao olhar, percebeu que dentro da igreja e nas proximidades do altar havia iluminação de palco e um tripé com celular gravando o ato.

As mulheres presas junto com o padre se chamam Mindy Dixon, 41, e Melissa Cheng, 23. De acordo com o New Orleans Advocate, Dixon é atriz de filmes adultos e trabalha como dominatrix. Dias antes do ocorrido ela teria postado em sua rede social que viajaria para Nova Orleans para “profanar a casa de Deus” em parceria com uma amiga. Travis Clark se ordenou sacerdote em 2013 e está à frente da igreja de São Pedro e São Paulo desde o ano passado. Ele também era capelão de uma escola secundária católica da região. De acordo com a arquidiocese de Nova Orleans, Clark foi suspenso de suas funções no dia de sua prisão. Um ritual religioso será feito pelo arcebispo Greg Aymond para restaurar a santidade do altar.