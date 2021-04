EUA devem revelar detalhes sobre óvnis até junho, diz ex-membro do Pentágono

País deve dar detalhes sobre registros de objetos voadores não identificados feitos a mando de projeto de lei instituído pelo ex-presidente Donald Trump

Divulgação/Pentágono País deve fazer revelações sobre ovnis em junho



Comandante do Programa de Identificação de Ameaças Aeroespaciais Avançadas dos Estados Unidos por nove anos, o norte-americano Luis Elizondo afirmou em entrevista ao jornal The New York Post que o governo do país deverá revelar até o meio do ano a “realidade” dos objetos voadores não identificados (óvnis) registrados no país. As revelações seriam fruto de um projeto de lei de US$ 2,3 bilhões (equivalente a R$ 12 bilhões) do ex-presidente Donald Trump, que pede que o Pentágono e todas as agências de espionagem do país registrem oficialmente o aparecimento de qualquer “fenômeno aéreo não identificado”. Segundo Elizondo, entre os esclarecimentos a serem prestados, estão informações sobre “cubos com esferas” vistos por pilotos no ano de 2014 ou misteriosos triângulos pretos reportados ao redor do mundo.

“Acho que o governo reconheceu a realidade dos fenômenos aéreos não identificados. Todos eles querem respostas e acho que todos eles estão dispostos a fazer perguntas difíceis”, afirmou Elizondo em entrevista. A fala de Elizondo ao jornal foi dada poucas semanas após o porta-voz do Pentágono afirmar que os Estados Unidos investigam a aparição de óvnis em um vídeo feito por membros da marinha. Na ocasião, o Pentágono afirmou que o acidente foi incluído nas investigações da força-tarefa de Objetos Voadores Não Identificados e disse que não discutiria publicamente o caso por questões de segurança.