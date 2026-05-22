EUA divulgam novos arquivos sobre avistamento de OVNIs

O novo lote contém relatórios, gravações de áudio, vídeos e fotos sobre avistamentos

Divulgação/Departamento de Guerra dos EUA A imagem capturada de vídeo mostra a 'formação de quatro fenômenos anômalos não identificados' sobre a água, no Irã, em 26 de agosto de 2022



O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira (22) novos arquivos sobre avistamento de objetos voadores não identificados (OVNIs). O lote é composto por relatórios, gravações de áudio, vídeos e fotos.

Um dos documentos consiste no relatório “Programa de Armas Especiais das Forças Armadas”, de 116 páginas, formulado de 1948 a 1950. De acordo com o material, testemunhas relataram 209 avistamentos. Também há relatos sobre os episódios. Atualmente, os Estados Unidos classificam os tipos de objetos voadores como fenômenos anômalos não identificados (UAP, na sigla em inglês).

Outro vídeo mostra um objeto voador sendo destruído a tiros. Entretanto, o contexto do abatimento não foi informado. A maioria das gravações foi capturada, de 2018 a 2023, por câmeras militares norte-americanas.

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O primeiro conjunto de 161 materiais foi disponibilizado em 8 de maio. A divulgação do novo lote se deu depois de ordem emitida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após a liberação dos arquivos, o republicano afirmou que “as pessoas poderão decidir por si mesmas o que diabos está acontecendo”. “Divirtam-se e aproveitem!”, declarou o líder norte-americano.