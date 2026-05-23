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Epidemia de ebola deixa 10 países africanos sob ameaça, diz agência

Esses países são Sudão do Sul, Ruanda, Quênia, Tanzânia, Etiópia, Congo, Burundi, Angola, República Centro-Africana e Zâmbia

  • Por AFP
  • 23/05/2026 15h11 - Atualizado em 23/05/2026 15h11
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JOSPIN MWISHA / AFP Surto Ebola Soldados do FC/M23 prestam segurança às autoridades do movimento no Laboratório Rodolphe Mérieux, Instituto Nacional de Investigação Biomédica (INRB) em Goma, no dia 19 de maio de 2026, durante a sua visita guiada ao laboratório responsável pela análise e tratamento de casos suspeitos de Ébola

Dez países africanos, além da República Democrática do Congo (RDC), correm o risco de serem afetados pelo vírus ebola, alertou neste sábado (23) a Agência de Saúde da União Africana (África CDC).

“Temos dez países em risco” de serem afetados, disse o presidente da África CDC, Jean Kaseya, durante uma coletiva de imprensa.

Esses países são Sudão do Sul, Ruanda, Quênia, Tanzânia, Etiópia, Congo, Burundi, Angola, República Centro-Africana e Zâmbia, explicou.

Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas na RDC, um país com cerca de 100 milhões de habitantes onde a epidemia “se espalha rapidamente”, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira.

Esta epidemia, a 17ª a afetar a RDC, “é a segunda maior que temos conhecimento no mundo”, afirmou Kaseya.

O ebola causa uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que provocou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos, é menos contagioso que a covid-19 ou o sarampo.

Na ausência de uma vacina e de um tratamento aprovado para a cepa Bundibugyo do vírus, responsável pelo surto atual, as medidas para tentar conter sua disseminação baseiam-se principalmente em medidas de barreira e na detecção rápida de casos.

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