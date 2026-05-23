Trump diz que anunciará ‘em breve’ acordo com Irã e afirma que Ormuz será reaberto

De acordo com o republicano, o acordo foi amplamente negociado, mas ainda depende da finalização entre Estados Unidos, Irã e os demais países envolvidos

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Presidente dos EUA, Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou neste sábado, 23, pela Truth Social, detalhes do que denominou como “uma importante ligação no Salão Oval da Casa Branca com líderes do Oriente Médio” para discutir um memorando de entendimento voltado à paz com a República Islâmica do Irã.

“Os detalhes finais do entendimento seguem em discussão e devem ser anunciados em breve”, destaca. Entre os principais pontos do acordo, segundo Trump, está a abertura do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo.

Participaram da conversa o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, além de representantes dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Paquistão, da Turquia, do Egito, da Jordânia e do Bahrein.

De acordo com o republicano, o acordo foi amplamente negociado, mas ainda depende da finalização entre Estados Unidos, Irã e os demais países envolvidos. Trump também revelou ter conversado separadamente com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em uma ligação que classificou como “muito positiva”.