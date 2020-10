EUA: Donald Trump diz que eleição 2020 é ‘ a mais importante da história’

A declaração aconteceu na abertura de um comício em Londonderry, no Estado de New Hampshir

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo, 25, que a eleição presidencial deste ano é “a mais importante da história do país”. A declaração aconteceu na abertura de um comício em Londonderry, no Estado de New Hampshire. O Republicano disse ainda que deseja viabilizar um oleoduto entre Nova York e New England (região no nordeste do país onde está localizado New Hampshire), que reduzirá os custos de energia em 67%. “Se conseguirmos isso, os custos diminuirão em 67%, significa muito”, reforçou.

A declaração de Trump acontece nas vésperas da eleição presidencial, marcada para o dia 03 de novembro. O atual presidente votou antecipadamente neste sábado, 24, em West Palm Beach, uma cidade costeira repleta de mansões. Na ocasião, o candidato à reeleição afirmou aos jornalistas que “votou em um cara chamado Trump”. Depois, o presidente retomou a sua campanha por outros estados. No comício deste domingo, Trump também falou sobre a Covid-19. Ele comentou que um dia após se sentir mal em virtude da infecção, ele já se sentia melhor. “Na manhã seguinte, me senti bem como Superman, não queria cancelar nada”, comentou.

