EUA: Duas adolescentes são acusadas de sequestro e assassinato de motorista do Uber Eats

Dupla de 13 e 15 anos atacou Mohammad Anwar, de 66 anos, em Washington DC com uma arma de choque

Reprodução/ Twitter @shomaristone Carro de Mohammad tombou durante o ataque



Duas adolescentes estão sendo acusadas de sequestro e assassinato em Washington DC, nos Estados Unidos. De acordo com a “NBC Washington”, a dupla de 13 e 15 anos, é acusada de atacar o motorista Mohammad Anwar, de 66 anos, dentro de seu carro nesta terça-feira, 24, enquanto ele dirigiu próximo do Nationals Park, no sudeste da cidade. As autoridades dizem que as duas queriam efetuar um roubo e o atingiram com uma arma de choque. Com o ataque, o sedan cinza de Anwar tombou de lado. Ele foi encontrado na calçada e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. As meninas foram retiradas dos destroços do carro pela Guarda Nacional e presas em flagrante. Anwar emigrou do Paquistão para os Estados Unidos em 2014, informou sua família à NBC. “A perda para a família é incomensurável”, lamentaram os parentes.