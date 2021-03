Homem é preso após alerta de bomba no palácio da rainha Elizabeth II na Escócia

A polícia local afirmou que o acusado tem problemas de saúde mental e esclareceu que o pacote suspeito não representava uma ameaça ao público

A rainha Elizabeth II costuma passar uma semana do ano no Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo



Um homem de 39 anos de idade foi preso nesta terça-feira, 23, após um alerta de bomba no Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da rainha Elizabeth II em Edimburgo, na Escócia. O esquadrão anti-bomba foi chamado ao local por causa de um pacote suspeito pouco antes das 21h do horário local. O acusado, que supostamente possui problemas de saúde mental, foi preso e deve ser julgado em um tribunal escocês ainda nesta quinta-feira, 25. A Polícia da Escócia não esclareceu se o objeto de fato era uma bomba, mas afirmou que não houve ameaça ao público e que uma investigação está sendo conduzida sobre o caso. A rainha Elizabeth II passa a maior parte do seu tempo no Palácio de Buckingham, em Londres, mas está atualmente no Castelo de Windsor, no interior da Inglaterra, devido à pandemia do novo coronavírus. Ela e o marido, o príncipe Philip, costumam se hospedar no Palácio de Holyroodhouse apenas uma semana por ano durante o verão, quando acontece uma tradicional festa no jardim. Todo o restante do tempo, a construção do século 12 costuma ficar aberta aos visitantes, mas estava fechada devido as restrições para conter a Covid-19.