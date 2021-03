Dois golfinhos foram vistos no Grande Canal de Veneza, na Itália; assista

Uma equipe especializada no resgate de cetáceos confirmou a informação e compartilhou o vídeo que mostra a dupla nadando em uma das cidades mais famosas do país

Reprodução Twitter CetaceanTeam Os golfinhos listrados, provavelmente uma mãe com o seu filhote, foram guiados de volta ao Mar Adriático



Durante o início da pandemia do novo coronavírus em 2020, viralizou nas redes sociais um vídeo que supostamente mostrava golfinhos nadando próximos à superfície em um dos canais de Veneza, na Itália. Mais tarde, descobriu-se que a gravação era falsa: na realidade, ela tinha sido feita no porto de Cagliari, na Sardenha. No entanto, nesta segunda-feira, 22, dois golfinhos de fato foram vistos no famoso Grande Canal de Veneza. A dupla, que acredita-se ser uma mãe com o seu filhote, foi flagrada pela primeira vez por Marco Busetto, coproprietário de uma empresa de drenagem, em um canal que separa a ilha de Giudecca do centro histórico de Veneza. Ele alertou as autoridades locais e, uma hora depois, viu os golfinhos novamente no principal canal da cidade. Nesse ínterim, a Equipe de Resposta de Emergência de Encalhes de Cetáceos (CERT) chegou ao local para retirar os animais, que foram identificados como golfinhos listrados e corriam risco de vida devido ao tráfego intenso de barcos. O grupo coordenou nove embarcações em uma corrente para tentar conduzir os bichos em direção ao ponto onde a lagoa veneziana encontra o Mar Adriático, processo que demorou duas horas e meia.