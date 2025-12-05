EUA e Ucrânia terão terceiro dia de conversas no sábado em Miami
Países decidiram que um avanço real para um acordo depende de que os russos mostrem um compromisso sério com uma paz duradoura
EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE Anúncio foi feito pelo enviado Steve Witkoff
Os negociadores da Ucrânia e os enviados do presidente americano, Donald Trump, terão uma terceira jornada de conversas neste sábado (6) em Miami, anunciaram em comunicado no qual destacaram que avançar para um acordo de paz depende da Rússia.
“Ambas as partes coincidimos em que um avanço real para um acordo depende de que a Rússia mostre um compromisso sério com uma paz duradoura, incluindo passos para uma desescalada e o cessar da matança”, declararam em uma mensagem publicada no X pelo enviado Steve Witkoff nesta sexta-feira (5).
*Com informações da AFP
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.