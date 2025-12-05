Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA e Ucrânia terão terceiro dia de conversas no sábado em Miami

EUA e Ucrânia terão terceiro dia de conversas no sábado em Miami

Países decidiram que um avanço real para um acordo depende de que os russos mostrem um compromisso sério com uma paz duradoura

  • Por Jovem Pan
  • 05/12/2025 22h52 - Atualizado em 05/12/2025 23h03
EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE trump e zelensky Anúncio foi feito pelo enviado Steve Witkoff

Os negociadores da Ucrânia e os enviados do presidente americano, Donald Trump, terão uma terceira jornada de conversas neste sábado (6) em Miami, anunciaram em comunicado no qual destacaram que avançar para um acordo de paz depende da Rússia.

“Ambas as partes coincidimos em que um avanço real para um acordo depende de que a Rússia mostre um compromisso sério com uma paz duradoura, incluindo passos para uma desescalada e o cessar da matança”, declararam em uma mensagem publicada no X pelo enviado Steve Witkoff nesta sexta-feira (5).

*Com informações da AFP

