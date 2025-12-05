Frank Gehry, superastro da arquitetura, morre aos 96 anos

Arquiteto deixa a sua esposa, Berta; a filha, Brina; os filhos Alejandro e Samuel; e os edifícios que criou

Presley Ann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Gehry morreu nesta sexta-feira (5) em sua casa em Santa Monica



Frank Gehry, que projetou alguns dos edifícios mais imaginativos já construídos e alcançou um nível de aclamação mundial raramente concedido a qualquer arquiteto, morreu aos 96 anos.

Gehry morreu nesta sexta-feira (5) em sua casa em Santa Monica após uma breve doença respiratória, informou Meaghan Lloyd, chefe de gabinete da Gehry Partners LLP.

O fascínio de Gehry pela pop art moderna levou à criação de algumas das estruturas mais impressionantes já construídas. Entre suas muitas obras-primas estão o Museu Guggenheim em Bilbao, na Espanha; o Walt Disney Concert Hall em Los Angeles; e o DZ Bank Building em Berlim.

Ele também projetou uma expansão da sede do Facebook no Norte da Califórnia, a pedido do CEO da empresa, Mark Zuckerberg.

Gehry recebeu todos os principais prêmios que a arquitetura tem a oferecer, incluindo a honra máxima do campo, o Prêmio Pritzker, por seu trabalho descrito como “originalmente refrescante e totalmente americano”.

Outras homenagens incluem a medalha de ouro do Instituto Real de Arquitetos Britânicos, o prêmio de conjunto da obra da Americans for the Arts, e a maior honraria de seu país natal, o Companion of the Order of Canada.

Anos após parar de projetar edifícios de aparência comum, surgiu em 2006 a notícia de que o projeto do shopping center (ou mall) em Santa Monica, que havia levado à sua epifania na carreira, poderia ser demolido. Admiradores de Gehry ficaram chocados, mas o próprio arquiteto se divertiu. “Vão derrubá-lo agora e construir o tipo de ideia original que eu tive”, disse ele, rindo.

Eventualmente, o mall foi reformado, ganhando uma aparência externa mais contemporânea e arejada. Mesmo assim, não é uma obra-prima de Gehry.

Gehry, por sua vez, continuou a trabalhar até os seus 80 e tantos anos, produzindo edifícios aclamados que remodelaram skylines (horizontes urbanos) ao redor do mundo.

A sede da InterActiveCorp, conhecida como IAC Building, ganhou a forma de uma colmeia cintilante quando foi concluída no distrito de Chelsea, em Nova York, em 2007. O edifício New York By Gehry, de 76 andares, que já foi uma das estruturas residenciais mais altas do mundo, foi uma adição impressionante ao horizonte do sul de Manhattan quando inaugurado em 2011.

No mesmo ano, Gehry ingressou no corpo docente de sua alma mater, a Universidade do Sul da Califórnia, como professor de arquitetura. Ele também lecionou em Yale e na Universidade de Columbia. Ele deixa a sua esposa, Berta; a filha, Brina; os filhos Alejandro e Samuel; e os edifícios que criou. Outra filha, Leslie Gehry Brenner, morreu de câncer em 2008.

*Com informações do Estadão Conteúdo