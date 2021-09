EUA exigirão vacinação contra Covid-19 para quem pedir visto de residência no país

Medida segue pedido do Centro de Controle de Doenças do país e vale para quem pedir residência permanente ou temporária

EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZ Vacina não será exigida para quem vier de países sem fornecimento vacinal



O Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira, 14, que passará a pedir a partir de 1º de outubro a vacinação contra a Covid-19 para todos que solicitarem vistos de residência permanente ou outros. A determinação segue uma orientação do Centro de Controle de Doenças do país e pedirá a comprovação da imunização completa aos imigrantes. A regra exclui crianças que solicitam os vistos e pessoas que não possam receber as vacinas por alguma condição médica. Aqueles que vierem de países que ainda não oferecem a imunização também estarão isentos de mostrar a documentação. Todos eles precisarão, porém, passar por exames médicos de rotina que mostrem que não têm problemas de saúde que prejudiquem seus vistos. Testes de Covid-19 também poderão ser administrados nos requerentes.